Rutte: NATO reaktsioon Venemaa rünnakule oleks laastav

Pressikonverentsil küsimustele vastates ütles Rutte, et Euroopa riigid tegelevad hetkel oma kaitsevõime nõrkustega. Ministrite kohtumise päevakorra esikohal on NATO liitlaste kaitsekulutused ning praegu käib töö kulutuste sihttaseme tõstmiseks, ütles Rutte.

Pressikonverentsil toetas Rutte Trumpi seisukohta, et Euroopa peab muutma Ukraina julgeolekuabi USA suhtes võrdsustatuks, kuid märkis, et konflikti trajektoori tegelikuks muutmiseks peab Euroopa tegema veelgi rohkem.

Rutte kordas, et rahukõneluste alustamisel peab tagama, et Ukraina oleks parimal võimalikul positsioonil. „Mida tugevam on Ukraina lahinguväljal, seda tugevamad on nad läbirääkimiste laua taga,“ lõpetas Rutte.