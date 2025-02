VIDEO | Trump vestles Putiniga ja teatas rahukõneluste viivitamatust alustamisest

Trump vestlusest Putiniga: leppisime kokku tihedas koostöös

Mul just oli pikk ja väga produktiivne telefonikõne Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Me arutasime Ukrainat, Lähis-Ida, energeetikat, tehisintellekti, dollari võimsust ja mitmeid teisi teemasid.

Me mõlemad mõtisklesime oma riikide suurepärase ajaloo üle ja fakti üle, et me võitlesime nii edukalt koos Teises maailmasõjas, meenutades, et Venemaa kaotas kümneid miljoneid inimesi, ja meie samuti kaotasime nii palju!

Me rääkisime oma riikide tugevustest ja suurest kasust, milleni meie koostöö kunagi viib. Kuid esiteks, nagu me mõlemad nõustusime, soovime peatada miljonid surmad, mis toimuvad Venemaa/Ukraina sõjas. President Putin kasutas isegi minu väga tugevat kampaanialoosungit „TERVE MÕISTUS.“ Me mõlemad usume sellesse väga tugevalt.

Leppisime kokku teha tihedat koostööd, sealhulgas külastada teineteise riike. Me oleme ka kokku leppinud, et meie vastavad meeskonnad alustavad läbirääkimisi koheselt, ja me alustame sellest, et helistame Ukraina president Zelenskõile, et teda meie vestlusest teavitada, ja ma teen just praegu.

Ma olen palunud välisminister Marco Rubiol, CIA direktor John Ratcliffe’il, riikliku julgeoleku nõunik Michael Waltzil ning suursaadik ja erisaadik Steve Witkoffil juhtida läbirääkimisi, mis, ma tunnen tugevalt, saavad olema edukad.