KAART | Tallinnas saavad 122 õpetajat hoiatused keelenõuete täitmiseks, olukord on halvim Lasnamäel

„Eestikeelsele haridusele ülemineku teine õppeaasta on lähenemas ning C1 keeleoskusega õpetajate osakaal peab suurenema. Samuti koolides ei saa enam jätkata B1 keeleoskusega õpetajad, kes peavad sooritama B2 keeleeksami käesoleva aasta augustiks,“ ütles Tallinna haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Aleksei Jašin (E200 ).

88 õpetajat, kelle praegune tase on B1, peavad tõstma oma keeleoskuse B2 tasemele hiljemalt 1. augustiks 2025. Samuti peavad 34 taset omavat õpetajat, kes hakkavad õpetama eesti keeles, omandama C1 taseme hiljemalt 1. septembriks 2025. „Kui me võtame 20 ülemineku kooli, siis keskmiselt see tähendab kuus õpetajat ühe kooli kohta,“ lisas Jašin.