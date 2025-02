Julgeolekuekspert Rainer Saks selgitas Delfile, et Zelenskõi pakkus, et Ukraina võiks vahetada Ukraina armee kontrollitud territooriumi Kurski oblastis Venemaa okupeeritud alade vastu Ida-Ukrainas. Saks ütles, et see väljaütlemine on kontekstis, kus nii Ukraina president kui kaitseväe juhataja on viimasel ajal andnud korduvalt mõista, et Ukraina ei kavanda enam suurt pealetungi, vaid loodab oma territooriumid tagasi saada läbi diplomaatilise tegevuse.