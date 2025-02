INTERVJUU | Kristi Raik: Trumpist sõltuda võib olla alandav, aga Euroopa on end ise sellesse seisu viinud

USA-Euroopa suhetes käib praegu mäng, kus kõik üritavad välja mõelda, kuidas Donald Trumpiga suhelda. See kätkeb palju meelitamist, mis võib esmapilgul tunduda vastumeelne, kuid see on paratamatu, sest sõltuvus USA-st on niivõrd tugev, räägib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik.