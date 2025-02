Ukraina julgeolekuteenistus paljastas enda ridadest FSB tippnuhi

Teatatakse, et SBU dokumenteeris reeturi 14 kuriteoepisoodi, vahendab UNIAN.

„See oli kõige keerulisem plaan ja järgnenud mitmekäiguline realiseerimine, mille käigus me kasutasime meie tegevuse kõiki võimalikke avalikke ja mitteavalikke vorme ja meetodeid ning kogu võimalikku operatiivtehniliste toimingute paletti. Šifreeritud programmide lisamise ettekäändel tungisime me reeturi seadmetesse – mobiilterminalidesse ja arvutitesse. Me elasime praktiliselt temaga koos, viisime läbi audio- ja videokontrolli. Kõige selle käigus õnnestus meil kvaliteetselt dokumenteerida informatsiooni kogumine ja vaenlasele edastamine reeturi poolt,“ teatas Maljuk.