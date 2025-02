Tule räägi oma lugu ise! Podcast annab võimaluse tutvustada rohkem kui üht toote-eelist

Eestis kasvab erineva audiosisu tarbimine järjepidevalt, tekitades uusi võimalusi ka turunduseks. Huvitavaid vestlussaateid kuulatakse hea meelega igapäevaste toimetuste käigus – autoroolis, trennis, jalutuskäikudel ja isegi kodutööde kõrvale. Kuna kuulaja kõrv on sel hetkel uuele infole avatud, võimaldab see jõuda sinu sihtrühmani loomulikul ja mittepealetükkival viisil.

Pealegi, sisukad saated pakuvad kuulajatele kasulikku infot ka aastate pärast. Erinevalt reklaamidest või sotsiaalmeedia postitustest jääb podcast kättesaadavaks ja lihtsasti leitavaks märksa kauemaks kui päevaks-kaheks. See tähendab, et sinu sõnum kõnetab võimalikke kliente pikema perioodi vältel.

Erinevus tavapärasest reklaamist

Kui paljud ettevõtted võistlevad ühtede ja samade „kiirpindade“ eest, siis oma saade annab võimaluse võtta aega ja selgitada oma kaubamärgi olemust ning eeliseid rahulikult ja põhjalikumas vormis. Taskuhäälingus saad suunata kogu tähelepanu oma toodetele või teenustele, ilma et peaksid konkureerima teiste reklaamidega samal ajal ja samas kohas. Ja nagu raadios ikka, on suuline suhtlus väga personaalne, sest kuulaja tajub, et räägitakse just temaga.