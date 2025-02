Kreml: lähipäevil naaseb USA vanglast kodumaale ka üks Venemaa kodanik

„Fogeli kohta ei ole mul midagi lisada. Kõik, mida tahtsime ja saime öelda, oleme juba öelnud. Ma naasen jälle meie juba mitu päeva korratud avalduse juurde, et viimastel päevadel on kontaktid vastavate ametkondade kaudu intensiivistunud,“ ütles Peskov.

„Loomulikult eelneb sellistele kokkulepetele väga ja väga hoolikas läbirääkimistöö. Ja loomulikult saavad sellised kokkulepped vaevalt olla läbimurdehetk, aga samal ajal on need terahaaval teatud sammud selle vastastikuse usalduse kasvatamiseks, mis on praegu madalaimas punktis,“ ütles Peskov, vastates küsimusele, kas Kreml jagab USA presidendi Donald Trumpi optimismi, kes ütles, et Fogeli vabastamine võib olla tähtis element sõja lõpetamiseks Ukrainas.