Peaminister Kristen Michali umbusaldamine kukkus läbi

Umbusalduse avaldajate esindaja, erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles täna riigikogu kõnepuldis, et Michal on valitsusjuhina kaotanud allakirjutanud opositsiooniliikmete usalduse.

Peaminister Michal aga vastas, et praegune valitsus on jõudnud poole aasta jooksul teha väga palju olulisi otsuseid, mis aitavad kaasa Eesti majanduse kasvule.

„Hea meel on ka tõdeda, et valgus tunneli lõpus paistab juba palju selgemalt ja mitte ainult mulle. Majandusanalüütikud on öelnud Statistikaameti viimaste andmete põhjal, et Eesti pikk majanduslangus on läbi saamas, viimati näiteks Mihkel Nestor, SEB majandusanalüütik, 31. jaanuaril,“ sõnas ta.