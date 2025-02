VIDEO | Ilmus välisluureameti aastaraamat. Rosin: meil on võimalusi veelgi rohkem Venemaa majandust pigistada

Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin kinnitas, et Venemaa agressiivsus on samal tasemel, mis eelmine aasta. „Venemaa suur ambitsioon ei ole muutunud: suruda ära Ukraina ja suruda ära ka meid läänes,“ ütles ta.

Käesoleval aastal sõjalise agressiooni ohtu vahetult Eesti vastu Rosina sõnul ei nähta. „Venemaa ressursid on ikkagi suunatud Ukrainale. Küsimus on lihtsalt see, et mis meid tulevikus ootab ja see sõltub väga palju sellest, kuidas Ukrainas sõda lõpeb, kui lõpeb,“ lisas ta.

„Me teame seda, et Venemaa ambitsioon oma sõjalist võimekust üles ehitada on väga suur ja samal ajal üritatakse läbirääkimistega väga tõenäoliselt suruda läänt ennast ohjeldama,“ ütles Rosin. „Näiteks meie piirkonnas NATO aktiivsust ja õppusi, et seeläbi tekitada endale lauale võimalikke sõjalise tegevuse variante tulevikuks.“

Sanktsioonid töötavad

Venemaa majandus on sanktsioonide osas aga mõningaid lööke saanud ning muutunud probleemseks. „Sõjatööstus on ikkagi sanktsioonide tõttu vähemalt aeglustatud ja viivitatud ning kallim on kõiki neid asju toota,“ sõnas Rosin.

Igatahes üritab Venemaa sanktsioonidest vabaneda. „Sanktsioone tuleb hoida, sanktsioonid töötavad,“ ütles välisluureameti peadirektor ja lisas, et sanktsioone tuleks tegelikult ka veelgi rohkem laiendada.

„Meil on võimalusi läänes veelgi rohkem Venemaa majandust või sissetulekut pigistada,“ ütles Rosin. „Näiteks läbi varilaevastiku ohjeldamise, Vene varade kasutuselevõtu, mis on läänes külmutatud.“

Ühtlasi märkis Rosin, et Hiina huvides on igatahes see, et Venemaa sõja võidaks ja mitte mingil juhul ei kaotaks. „Nende riikide agendad on mõningal määral samasugused – nad soovivad maailmakorda muuta, teha seda autoritaarsetele režiimidele sobivaks ja kehtestada omad reeglid,“ ütles ta.

Rosin lisas, et Venemaa ja Hiina ühine suur vastane on USA, kes võiks mõlema riigi nägemuses Euroopast üldse lahkuda ja mitte sekkuda. „Selles suunas nad mõlemad töötavad,“ märkis ta.