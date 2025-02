TÄISMAHUS | Välisluureameti aastaraamat 2025

Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin kirjutas raporti eessõnas, et praegu pole veel selge, kas ja millise lõpu toob 2025. aasta Venemaa agressioonile Ukrainas. „Pigem on tõenäoline, et Putin näeb kujunevas rahvusvahelises olukorras vahefiniši võimalust. Vahefinišit vajab sõjakurjategija selleks, et saavutatu fikseerida, seejärel mõni aeg hinge tõmmata ja seejärel Vene koloniaalmissiooniga jätkata.“

Rosin tõi ka välja, et Eesti sõjalise ründamise tõenäosus sel aastal on ebatõenäoline, kuid Venemaa poliitika meie osas on vaenulik endiselt. „Hoolimata tohututest kaotustest Vene relvajõud kasvavad, sõjast saadakse õpituvastusi, hoogsalt arendatakse muuhulgas droonitehnoloogiat. Selle kõigega peab ohte hinnates arvestama ka NATO.“

Raportis hoiatatakse, et agressor võib ka sel aastal jätkata Ukraina toetamise õõnestamiseks sabotaažikampaaniga. Samuti jätkab Venemaa ka tuumahirmutamisega. „Kremli retoorika võib tuumarelva osas küll jõuline olla, ent tegudes need kurjakuulutavad ähvardused ei peegeldu. Hindame, et väga tõenäoliselt ei kasuta Venemaa sõjas Ukraina vastu tuumarelva, ent nähes, kuidas hirmufaktor on seni Läänt tagasi hoidnud, ekspluateerib Venemaa seda maksimaalselt. Sõda Ukrainas oleks ammu lõppenud, kui Lääs oleks Vene blufi läbi näinud.“

Rosina hinnangul hoiab Venemaa võimuladvik režiimi kontrolli all aina jõulisemate repressioonidega, sarnaselt Brežnevi lõpuaastatega. „Sõjapidamise koorma tõttu on areng paljudes valdkondades pea seiskunud, inimeste elukvaliteet langeb ja sisepinged kasvavad. Režiimile ohtu hetkel ei paista, kuid totalitaarsete süsteemide eripäraks on, et näidakse tugevamad, kui tegelikult ollakse. Hiljuti saime nentida, et Süüria diktaatori riigist pagemine pärast hirmuvalitsuse kokkuvarisemist mõne päevaga šokeeris Putini lähikonda.“

Loe välisluureameti aastaraamatut täismahus:

