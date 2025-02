Politsei otsib Tartus kadunud 16-aastast Liisi

Politseinikud on kontrollinud tüdruku võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole õnnestunud tema asukohta kindlaks teha.

Liis on 165 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja tal on tumedad õlgadeni juuksed. Seljas on tal tumedat värvi jope ja jalas tumedad püksid.