VIDEO | Trump võttis vastu Vene vanglast vabastatud ameeriklase. Tänati Putinit ja kiideti Venemaad

Trump teatas, et täna vabastatakse veel üks isik, aga ei täpsustanud, kes see on. Ta nimetas Fogeli vabastamise tingimusi väga õiglasteks.

„Venemaa kohtleb meid väga kenasti. Ma loodan tegelikult, et see on sellise suhte algus, kus me saame sõja lõpetada ja miljonite inimeste tapmine võib lõppeda,“ ütles Trump.