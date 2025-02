Vladimir Svet: senine lähenemine liiklusohutusele on läbi kukkunud

Liiklusohutuse tase on aga taristuminister Vladimir Sveti (SDE) sõnul võrreldes 30 aasta taguse ajaga märkimisväärselt paranenud. „Kuid viimastel aastatel oleme jäänud paigale. See, et iganädalaselt hukkub meie teedel vähemalt üks inimene, on meie väikese riigi jaoks on lubamatult kõrge arv,“ ütles ta.

„Möödunud aasta hukkunute arv paraku isegi kasvas ning jõudis 69 kaotatud inimeluni. Meetmed, mis on seni aidanud liiklusohutust parandada, ei ole enam piisavad,“ sõnas Svet. „Peame leidma tõhusamaid lahendusi ja inimelude päästmist prioriteseerima. Võib öelda, et oleme riigina 2016–2025 liiklusohutusprogrammi elluviimisel läbi kukkunud ning nüüd on vajalik laiem avalik arutelu toimivate lahenduste üle.“

Statistika järgi kaotas 2024. aastal elu 43 inimest riigiteedel, 21 kohalikel teedel ja tänavatel ning 5 mujal. Kuuel juhul leidsid surmaga lõppenud õnnetused aset nendel Tallinn-Pärnu-Ikla ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteede teelõikudel, mis on hetkel 2+2 lahendusena välja ehitamata.

„Eeskätt on oluline liikluskultuuri parandamine ja reeglitest kinnipidamine, kuna piirkiiruse ületamine, alkoholijoobes rooli istumine ja ohtlik juhtimisviis on laialt levinud probleemid. Siiski näeme, et ka taristu arendamine mängib olulist rolli liiklusohutuse parandamisel, kuid see pole kaugeltki ainus mõjuv tegur,“ rääkis taristuminister.

Joobes juhtimine on jätkuvalt suur probleem. Kõikidest surmaga lõppenud liiklusõnnetustest 18 ehk enam kui veerand toimus alkoholi tarvitanud või joobes liikleja osalusel. Ühe õnnetuse puhul oli juht ka narkojoobes.

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk sõnas, et eelmisel aastal kasvas liiklusõnnetustes hukkunute arv võrreldes 2023. aastaga 10 inimese võrra. „Seda kõike on liiga palju ning peame liiklejatena tõsiselt mõtlema, mida igaüks meist teha saab, et keegi ei saaks viga ega hukkuks,“ ütles ta.