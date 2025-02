Eesti kodanikku süüdistatakse Valgevenes „ekstremistliku formeeringu“ asutamises ja hoitakse vahi all. Teda ähvardab kuni 19 aastat kolooniat

Allan Roio on üle aasta trellide taga olnud ja ootab nüüd kohtuotsust. Valgevene KGB kuulutas valgevenelaste aitamise heategevusliku fondi Fund of Belarus Friends, mille üks asutajatest on Roio, ekstremistlikuks formeeringuks. Selgub, et fond ei aidanud ühtki valgevenelast ja Roio viibis koos perega pikka aega Valgevenes ka pärast fondi asutamist, kuigi repressioonid Aljaksandr Lukašenka režiimi vastaste vastu ulatusid tollal koletislike mastaapideni. Euroopa Liidu kodakondsus teda ei päästnud.