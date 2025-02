Erakondade reitingud: Isamaa toetus ületab koalitsioonierakondade koondtoetuse

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 13. jaanuarist 9. veebruarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. EKRE toetus on viimase kahe kuuga tõusnud natuke enam kui 4 protsendipunkti võrra ning on nüüd täpselt võrdne Reformierakonna toetusega. Isamaa edu Reformierakonna ja EKRE ees on 13,9 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (14,1%) ja SDE (11,3%) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (2,5%). Eesti 200 toetust on Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes jälgitud peaaegu erakonna asutamisest alates ning see pole kordagi varem olnud nii madal.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 30,6% ning opositsioonierakondi 61,6% vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus ei ole alates 2019. aasta algusest kordagi nii madal olnud. Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE summaarne toetus on hetkel napilt madalam kui Isamaa toetus ning see on Norstati erakondliku eelistuse küsitluste 6-aastase ajaloo jooksul esmakordne juhtum, kui koalitsioonierakondade koondtoetus jääb alla juhtiva opositsioonierakonna toetusele.

