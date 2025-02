Venemaa kritiseeris Euroopa riikide ettepanekut arestida Läänemerel Vene varilaevastiku aluseid

Väljaande teatel on kaalutavate ettepanekute hulgas rahvusvahelise õiguse kasutamine laevade arestimiseks keskkonnaga seotud või piraatluspõhjustel. Kui see ei õnnestu, võivad riigid kehtestada laevade arestimiseks väljaspool territoriaalvesi ühiselt uued seadused.

Venemaa parlamendi kaitsekomisjoni aseesimees Aleksei Žuravlev kommenteeris hiljem, et „igasugust rünnakut meie vedajate vastu võib käsitleda rünnakuna meie territooriumile, isegi kui laev on võõra lipu all“.

Ukraina on samaaegselt ettepanekuid kiitnud. Presidendi Volodõmõr Zelenskõi kantselei juht Andri Jermak ütles esmaspäeval, et uued algatused on „praegu väga olulised, sest iga päev, mil logistika on häiritud, mõjutab tõsiselt Venemaa võimet sõda rahastada“.