Zelenskõi: Ukraina on valmis Venemaaga territooriumide üle kauplema

Ukraina alustas möödunud aasta augustis üllatuslikku sissetungi Venemaa Kurski oblastisse. Esialgu hõivati umbes 1300 ruutkilomeetrit territooriumi. Ukraina väed on vahepeal kaotanud umbes poole sellest alast, kuid hiljuti tungisid nad uue pealetungi käigus umbes 2,5 kilomeetrit edasi, vahendab Kyiv Independent.

Ukraina sõjavägi kontrollib jätkuvalt tükikest Venemaa territooriumist ja see võib mängida olulist rolli tulevastel läbirääkimistel, ütles Zelenskõi varasemalt.

„Me vahetame ühe territooriumi teise vastu,“ ütles Zelenskõi intervjuus The Guardianile.

Ta ei täpsustanud, millist Venemaa poolt okupeeritud ala Ukraina vastutasuks taotleks. „Ma ei tea, me näeme. Aga kõik meie territooriumid on olulised, mingit prioriteeti ei ole,“ märkis ta.

Trumpi ametisse asumise järel 20. jaanuaril on hakatud aina rohkem rääkima võimalikust Venemaa täiemahulise sissetungi lõpetamisest Ukrainas. Trumpi Ukraina ja Venemaa erisaadik Keith Kellogg on öelnud, et uue administratsiooni eesmärk on lõpetada konflikt hiljemalt 100 päeva pärast Trumpi ametisse asumist.

Ukraina presidendikantselei allikate sõnul külastab Kellogg Ukrainat 20. veebruaril, teatas RBC-Ukraina. Samuti kavatseb Trump Zelenskõiga lähiajal Washingtonis kohtuda.

Trump ütles hiljuti, et ta soovib USA abi eest juurdepääsu Ukraina haruldastele muldmetallidele. Zelenskõi vastas, et Kiiev on ideele avatud.

Teadete kohaselt on Trump rääkinud sõja lõpetamisest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. USA president ütles New York Postile, et tal on konkreetne plaan sõja lõpetamiseks.

