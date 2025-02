Itaalia politsei arreteeris Sitsiilias maffiavastastes haarangutes üle 180 inimese

Politsei teatas, et nende uurimine hõlmas mitmesuguseid kahtlustatavaid kuritegusid, sealhulgas sidemed kuritegelike jõukudega, narkokaubandus, mõrvakatsed ja relvastatud kuriteod.

Olenemata sellest, et paljud maffia liikmed istuvad endiselt vanglas, on uurijate sõnul trellide taga olevatel inimestel õnnestunud kuritegevuse jätkamiseks smugeldada oma kongidesse pisikesi krüpteeritud mobiiltelefone.

Samuti leiti, et Sitsiilia maffia on ajakohastanud oma asutajaliikmete tavasid ja nad ei pea enam isiklikult kohtuma. Politsei selgitas, et ühel kohalikul juhil oli õnnestunud end varjata ja hoida võimu organiseeritud kuritegevuse üle oma piirkonnas.