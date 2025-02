Tartu linnas kukkus Emajõkke kalda ääres mänginud laps

Päästjad on saanud viimastel nädalatel mitu väljakutset, kus lapsed ja kalamehed on veekogude jääl. „Tuletame meelde, et veekogude jää on veel liiga nõrk ja siseveekogude jääle mineku keeld kehtib tänaseni. Turvalise jää paksus algab 10 sentimeetrist. Selle tekkimiseks peavad miinuskraadid kestma kindlasti üle nädala,“ märkis päästeameti kommunikatsioonijuht Annely Oone.