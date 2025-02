Prokurör: kaalume Pruunsilla ja Humala kohtuotsuse edasi kaebamist

Prokurör Gerd Raudsepp tunnistas, et ükski prokurör ei saa õigeks mõistvat otsust karta. „Süüdistusi esitatakse inimestele ikkagi olukorras, kus kohtueelses menetluses kogutud tõendid tekitavad prokuröris siseveendumust, et see asi tuleb anda kohtu lauale ja selles asjas tuleb saada kohtu hinnang,“ sõnas Raudsepp. Ta kinnitas, et süüdistust esitades oli prokuratuuril siseveendumus olemas ja selles osas küsitigi kohtult arvamust.