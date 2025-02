Täpsemalt juhtus see, et väljakutsele reageerinud päästjad avastasid, et abivajavale naisele pole üldsegi nii lihtne appi pääseda, sest uks on seestpoolt lukus. Niisiis otsustati läheneda hoopis akna kaudu, milleks kasutati päästjate autoredelit. Kui päästja enda arvates õige korteri akna juurde jõudis ja selle avas, tundis ta enda üllatuseks tugevat kanepilõhna. Ruloo kergitades olid paista ka kummalised telgid.