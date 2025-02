KAART | Trump tahab Ukraina maavarasid. Mida Ukraina maapõu endas peidab ja kui suurt osa sellest valdab Venemaa?

USA president Donald Trump on öelnud, et kuna USA on andnud Ukrainale juba praegu rohkem abi kui Euroopa, tahetakse tagatisi, et see ei lähe lihtsalt heategevuseks, vaid tasutakse USA-le õiglasel viisil. „Ukrainale räägime, et neil on väga väärtuslikke muldmetalle,“ ütles Trump eelmisel nädalal. „Tahame jõuda Ukrainaga kokkuleppele, et nad tagaksid meie varustamise haruldaste muldmetallide ja muuga.“