FOTOD | Pruunsild ja Humal mõisteti korruptsioonisüüdistustes õigeks

Kohus leidis ka, et Humal ja Pruunsild on küll seotud isikud, kuid mitte korruptsioonivastase seaduse mõistes. Humalaga seotud lepingud Pruunsillale kuuluva Bigbankiga olid tehtud tavatingimustel ja sellisel juhul ei ole tegemist seotud isikutega, põhjendas kohus.

Kohus nõustus süüdistusega küll selles osas, et Pruunsillal on Isamaas märkimisväärne mõju ja tema arvamusega arvestatakse. Samas ei tuvastanud kohus, et Humal oleks saanud abilinnapeaks tänu Pruunsillale või Pruunsild oleks saanud mõjutada teda kohast loobuma. Ja teoreetiline mõju pole piisav, leidis kohus.

Vahetumat seost täheldas kohus aga selles, et Pruunsild toetas Humala valimiskampaaniat 3000 euroga. Need kulud olid aga hüvitatud enne, kui oli teada, et Humalast saab abilinnapea. Niisugusel summal ei olnud Humalale ka majanduslikku mõju ning tänuvõlaks ei ole see piisav. Olid küll usaldussuhe ja ühised vaated, mistõttu võib pidada neid sõpradeks, aga mitte südamesõpradeks, leidis kohus.