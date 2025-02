FOTOD | Pruunsild ja Humal mõisteti korruptsioonisüüdistustes õigeks

Üks põhiküsimusi oli, kas Humal ja Pruunsild olid korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud isikud. Kohus leidis, et Humal ja Pruunsild olid küll seotud isikud, kuid mitte korruptsioonivastase seaduse mõttes. Kohus leidis, et Humal ja Pruunsild olid mõttekaaslased ning neil olid ühised poliitilised vaated, mille üle üheskoos arutleti. Samas leidis kohus, et Humala ja Pruunsilla vahelised sotsiaalsed sidemed ei olnud sellist laadi, et neid saaks nendevaheliste sotsiaalsete suhete tõttu pidada korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud isikuteks.

Kohus tuvastas, et Humal ei rikkunud Kuperjanovi 9 kinnistut puudutavatel koosolekutel ja vahetuslepingust loobumise otsuse tegemisel ühtegi korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangut. Kohus ei tuvastanud, et Humal oleks osalenud otsuse sisulises suunamises. Linnavalitsuse ühiste arutelude tulemusena jõuti järeldusele ja konsensusliku otsuseni, et Kuperjanovi tänav 9 kinnistu omandamine ei ole linna eelarvevahendeid arvestades mõistlik otsus.

„Süüdistusi esitatakse inimestele ikkagi olukorras, kus kohtueelses menetluses kogutud tõendid tekitavad prokuröris siseveendumust, et see asi tuleb anda kohtu lauale ja selles asjas tuleb saada kohtu hinnang,“ sõnas Raudsepp. Ta kinnitas, et süüdistust esitades oli prokuratuuril siseveendumus olemas ja selles osas küsitigi kohtult arvamust.

Ta selgitas, et kuivõrd toimingupiirangu rikkumise kohtupraktika on viimastel aastatel olnud muutlik, oli prokuratuuri hinnangul vältimatu, et selles osas saaks kohus kujundada oma seisukoha. Raudsepp kirjutas, et prokuratuur leiab, et kui juba kohtueelses menetluses kogutud tõendid viitavad, et toime võib olla pandud korruptiivne tegu, on õiguskaitseasutustel kohustus anda kohtule võimalus õiguslik hinnang kujundada.