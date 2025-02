VIDEO | Michali umbusaldamiseni tänasel istungil kokkuvõttes ei jõutudki

Riigikogu opositsioon andis täna menetlusse Keskerakonna poolt algatatud peaminister Michali umbusaldusavalduse . Tema riigi juhtimise stiil on partei sõnul korruptiivne ehk ametikohaga kaasnevat usaldust kuritarvitav. Opositsioon põhjendas, et Michal on ellu viimas kahjulikku energiapoliitikat, mis kahjustab Eesti majanduse väljavaateid ja inimeste toimetulekut ning teenib valdkonnaga seotud ettevõtjate huve.

Umbusaldusavaldust kommenteeris Delfile ülal olevas videointervjuus lähemalt isamaalane Helir-Valdor Seeder. Tema jutust jäi kõlama, et kiirustamises midagi üllatavat pole. Peaminister tahab umbusaldamisega kiiresti ühele poole saada. Koalitsiooni ülekaal on riigikogus suur, mistap on üpris selge, et umbusaldamine läbi ei lähe. Seda nentis ka Seeder, aga rõhutas, et see polegi ainus eesmärk. Opositsioon tahab öelda välja kriitika, mis paisu taga. Michal aga saab vastata küsimustele päevakajalistel teemadel, mis ühiskonnas üleval on.