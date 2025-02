Konverentsil arutatakse, kas ja mida on „vanakooli“ juhtidel noortelt õppida

Juhtimine ei ole staatiline – see on pidev liikumine, kohanemine ja kasvamine. Keskkond muutub, ootused suurenevad ja juhid peavad olema valmis kohanema. Just selleks ongi loodud Eesti Keskastmejuhtide Aastakonverents 2025 – ärikonverents, kus ühiskonna mootorid kohtuvad, et õppida, arutada ja lahendusi leida.