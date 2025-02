Ära jää ilma | Keskastmejuhtide konverentsil astuvad üles tõelised tipud!

Greenstep on rahvusvaheline pereettevõte, mis pakub finants- ja ärinõustamise teenuseid. Ettevõtte peamisteks valdkondadeks on raamatupidamine, palgaarvestus, finants- ja personalijuhtimine, ärianalüütika ning ERP-tarkvara rakendamine, toetades nii kohalikke kui ka globaalseid äriambitsioone. Greenstepi tegevuse keskmes on töötajate ja klientide heaolu, mis on olnud ettevõtte põhiväärtuseks alates selle loomisest. Tänaseks on Greenstep kasvanud 800 töötajaga organisatsiooniks, mis tegutseb aktiivselt mitmes Euroopa riigis.