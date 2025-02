INTERVJUU | Välisluureameti juht: olen kindel, et lääs meid ei reeda, aga oluline on, et keegi ei läheks Venemaa õnge

Täna avaldatakse välisluureameti aastaraamat. Samamoodi nagu varasematelgi aastatel hõivab selgi korral enamiku lehekülgedest Venemaa. Välisluureameti juhi Kaupo Rosina arvates ei muutu see ka veel nii pea. „Ma ei näe, et see juhtuks meie töö- või eluajal. Ma näen, et Venemaa on oht pikaajaliselt,“ ütleb ta.