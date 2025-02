TABEL | Eesti tammub korruptsioonitaju indeksi kohaselt paigal. Olulised algatused on ootel

Korruptsioonitaju indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitika kujundamises, tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt. Tulemused esitatakse skaalal 0 kuni 100, kus 0 on viide kõrgele ning 100 madalale korruptsioonitasemele.

Enamik riike ei ole enam kui kümne aasta jooksul teinud korruptsiooniga võitlemisel edusamme või ei ole üldse saavutanud edu ning enam kui kaks kolmandikku riikidest on saanud alla 50 punkti 100-st.

Selle aasta tulemustest näha, et nii Euroopa suurriigid Saksamaa (75) ja Prantsusmaa (67) kui ka korruptsioonitaju indeksis kõrgete tulemustega Norra (81) ja Rootsi (80) on saanud madalamad skoorid kui varasemalt.

„Ehkki võib öelda, et Eesti tulemus korruptsioonitaju indeksis on stabiilselt hea, siis võib meie paigalseisu taustal siiski näha mitmeid olulisi algatusi, mis on ikka veel ootel või pole täitnud ootusi,“ kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Taavi Saat.

„Näitena võib tuua erakonnaseaduse muutmise eelnõu, mis on taaskord takerdunud“, lisab Saat. „Samuti jõustus eelmisel aastal küll teavitajate kaitse seadus, kuid praegune versioon tekitab vihjeandjate ja tööandjate jaoks rohkem segadust kui õigusselgust. Ka viimaste uudiste valguses on oluline, et meil muutuks suhtumine väärkäitumisest teavitajatesse: tegu on väärtuslike tunnistajatega, kes on oma tegudega näidanud üles julgust avaliku huvi eest seista. Vihjeandjatele tuleb tagada seaduslik kaitse.“