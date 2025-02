Sotsid sooviksid erakondadele annetusi piirata. Läänemets: demokraatiat ohustab see, kui enamiku kampaaniarahast annab üks isik

Pärast koalitsiooninõukogu kohtumist rääkis Läänemets Delfile, et sotside hinnangul võiks annetustel lagi ees olla ning selleks võiks olla 100 000 eurot. Arutada võib tema sõnul ka teistsuguse summa üle. „Aga loogika on selles, et ei tekiks ühel inimesel ebaproportsionaalselt suurt mõju ühegi erakonna üle,“ põhjendas Läänemets.

Ta tõi näiteks esile erakonna Isamaa, mida on suurte summadega toetanud ettevõtja Parvel Pruunsild. Samuti tõi Läänemets esile USAs toimuva. „Kuigi varasemalt on samamoodi poliitikuid [USAs] suure rahaga igast erakonnast toetatud, siis praegu on üks suur toetaja (Elon Musk – E. V.) ennast võimu juurde ostnud ja võib-olla see ei ole kõige parem, mida seal tehakse – me peaks seda ära hoidma,“ rääkis Läänemets.