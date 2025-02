Eesti 200 juhatus: minister Pakosta ebaõnnestus kommunikatsioonis

Möödunud nädalal kohtus minister Liisa Pakosta Meta esindajatega ning tuvustas neile eesti keele korpuse avaandmeid. Kuigi algul teatas ministeerium, et Eesti andis sotsiaalmeediaplatvormi Meta kasutusse ligi neli miljardit sõna, tunnistati viimaks, et esitatud info oli ebatäpne ning Metat kõigest informeeriti Eesti Keele Instituudi (EKI) avalikust keelekorpusest.

Eesti 200 juhatuse liige Irja Lutsar rääkis, et Pakostal ei tulnud Metaga kohtumise järel kommunikatsioon just kõige paremini välja. Ebaõnnestumiseks ta seda aga ei nimeta, sest tema hinnangul on positiivne, et ühiskonnas läks tehisintellekti ja eesti keele teemadel arutelu lahti. „Kes meist elus vigu ei tee? Ainult need, kes mitte midagi ei tee. Alati saab paremini ja midagi traagilist pole juhtunud,“ märkis ta. Lutsari sõnul oleks pidanud esimesena teatama ühiskonda, et tehisintellekti ja keelekorpuse teemat arutatakse.