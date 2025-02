Rumeenia president Iohannis teatas riigi säästmiseks ametist tagasi astumisest

Opositsioonierakondade kaks varasemat algatust on tagasi lükatud protseduurilistel põhjustel. Nüüd on aga marurahvuslikel erakondadel POT, AUR ja SOS koos Rumeenia Päästmise Liidu (USR) parlamendiliikmetega õnnestunud koguda vajalik arv allkirju Iohannise tagandamisprotsessi alustamiseks.

Iohannise mandaati pikendati pärast seda, kui Rumeenia põhiseaduskohus tühistas mullu presidendivalimiste esimese vooru tulemused. Kuigi Iohannis rõhutas, et pikendamine oli põhiseaduslik, ja ütles, et lahkub ametist kohe, kui uus president on ametisse vannutatud, seadis opositsioon tema õiguspärasuse kahtluse alla.

Iohannis ütles oma avalduses, et tema tagandamise algatamine on mõttetu, sest ta lahkuks mõne kuu pärast niikuinii ametist.

„See on kahjulik samm. Natukese aja pärast hääletab Rumeenia parlament minu volituste peatamise üle ja Rumeenias algab kriis. Kogu ühiskond raputatakse läbi. Ei ole enam arutelu presidendivalimiste üle. Ei ole enam juttu selle üle, kuidas riik edasi liigub. [Presidendi]kandidaadid ei saa selles negatiivses segaduses enam oma ideid esitleda. Välispidiselt on mõjud pikaaegsed ja väga negatiivsed. Me jääme maailma naerualuseks. Et säästa Rumeeniat sellest kriisist, astun ma Rumeenia presidendi ametist tagasi. Tagasiastumine jõustub kahe päeva pärast,“ teatas Iohannis.