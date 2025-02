Kärpekirves lammutab. Vanglateenistus soovib kriminaalasjade arutamise Tallinnasse tuua

Praegu on Eestis kolm aktiivset vanglat: Tallinna, Tartu ja Viru vangla. „Kuid tulevikku vaatavad arutelud on aktiivselt käimas, sest kinnipeetavate arv on olnud viimastel aastatel languses ja vanglateenistusele on antud arvestatav kärpeülesanne,“ rääkis vanglateenistuse juht Rait Kuuse.