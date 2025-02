Tunnustatud Vana-Kalamaja tänavat parandati asfaldiga. Kohalik: nii jääbki?

„Põhja-Tallinna valitsus, kas nüüd ongi nii, et iga kord kui mõni plaat sellest „imetabasest“ mosaiigist katki läheb, valatakse ämbriga asfaldi täis ja nii jääbki?“ küsiti kohalikus Facebooki grupis. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam märkis, et siinkohal on tegemist siiski ajutise lahendusega.