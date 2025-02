Õiguskantsler: Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldus ei ole kooskõlas seadusega

Tartu Hugo Treffneri gümnaasium, Miina Härma gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Tartu Tamme gümnaasium ja Jaan Poska gümnaasium sõlmisid ühiskatsete korraldamise kokkuleppe, mille kohaselt tuleb õpilaskandidaadil valida viiest koolist neli kooli, kuhu ta soovib õppima asuda, ning seada need järjekorda. Üks kool tuleb seega õpilasel välistada.

Õiguskantsler Ülle Madise leiab aga, et see punkt ei ole kooskõlas seadusega. „Koolidel ei ole lubatud kokku leppida, et õpilaskandidaat saab valida viiest koolist neli. Põhikoolilõpetajal on õigus kandideerida kõigisse viide kooli. Seadusega on vastuolus ka koolieelistuse teatamise kohustus. Eelistuste esitamine peab olema õpilaskandidaadi vaba valik,“ sõnas Madise.

Madise sõnul on gümnaasiumidel õigus ühiselt korraldada üheksanda klassi õpilastele katsed, mille tulemusi arvestatakse gümnaasiumi vastuvõtmisel, samuti võivad koolide vastuvõtutingimused ja ka ühiskatsete tulemustega arvestamine kooliti ja kooli õppesuundade kaupa erineda. „Samas ei või kool piirata põhihariduse omandanud noore gümnaasiumisse kandideerimise õigust,“ märkis Madise.

Õiguskantsler tõi välja, et igaühel on võrdne õigus haridusele ning gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus. „Seadus ei anna koolile võimalust piirata kandideerimisõigust, kui õpilaskandidaat vastab seaduses nimetatud tingimusele. Kõigil on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks,“ sõnas Madise.

„Seaduse kohaselt otsustab õpilaskandidaat ise, mitmesse kooli ja mis kooli ta soovib kandideerida. Seega koolidel ei ole lubatud teha kokkulepet, mille kohaselt on kandidaadil võimalik kandideerida üksnes nelja kooli,“ tõi Madise välja.

Madise sõnul ei ole vaja ka koolil teada õpilaskandidaadi koolieelistust. „Ühiskatsete kokkulepe seab aga kandideerimise sõltuvusse koolieelistuse teatamisest. See tähendab, et kandideerimisel tuleb kandidaadil järjestada koolid enda eelistustest lähtuvalt. See on põhjendamatu,“ leidis Madise.