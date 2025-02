Riigikogu riigikaitsekomisjon saatis esimesele lugemisele merejulgeolekut tugevdava eelnõu

Istungit juhatanud riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnase sõnul toetab komisjon kaitseväe ülesannete täpsustamist ning soovib muudatustega kiiresti edasi liikuda, et need juba kevadel riigikogus seadusena vastu võtta. Ta märkis, et enne teist lugemist plaanib komisjon teha ka mõningaid muudatusi eelnõu sõnastuses.