Eesti Rahva Muuseumi juht Kertu Saks lahkub ametist

„Eesti Rahva Muuseum on üks Eesti sümbolasutusi. Olen muuseumi hoidnud ja arendanud, et meie tegevused toetuksid selgetele alustele ja oleksid kõrge tasemega, tegutsemine väärikas ja rahul nii külastajad kui ka töötajad. Muuseumi töö on kõrgelt hinnatud ja saanud väga mitmeid tunnustusi. Muuseumi näitusi ja programme külastab ligi 200 000 inimest aastas, samuti on suur olnud muuseumi kultuuridiplomaatiline tähtsus, olles üks Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta sündmuste keskmeid. Hea hingamise on saanud Heimtali muuseum, mille puhul oleme tänulikud ja uhked, et saame seal hoida Anu Raua pärandit,“ rääkis Saks.