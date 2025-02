Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis valimisõigust piirava eelnõu teisele lugemisele

Komisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul teeb komisjon riigikogu juhatusele ettepaneku suunata eelnõu täiskogu ette teisele lugemisele 25. veebruaril. Tema sõnul on see esimene võimalus, arvestades, et põhiseadust muutva eelnõu esimese ja teise lugemise vahele peab jääma vähemalt kolm kuud.

Riigikogu liikmed esitasid põhiseadust muutvale eelnõule tähtajaks kaks muudatusettepanekut, millest üht otsustas komisjon täna toetada. 43 saadiku esitatud ettepaneku kohaselt jäetakse eelnõust korduse vältimiseks välja lause, mille kohaselt sätestatakse kodakondsuseta inimeste ja hääleõiguslike välismaalaste valimisnimekirjadesse kandmise tingimused ja kord seadusega.

Teise muudatusettepaneku, mille esitasid eelnõule 23 saadikut, jättis komisjon arvestamata. Sellega sooviti tunnistada kohalikel valimistel kehtetuks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike, aga ka kodakondsuseta inimeste valimisõigus. Muudatuse tulemusel oleksid kohalikel valimistel osaleda saanud üksnes Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud.

Pärast eelnõu teist lugemist saavad riigikogu liikmed esitada eelnõule taas muudatusettepanekuid, kui esitajaks on vähemalt viiendik riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 riigikogu liiget. Komisjoni ettepanek on seada uueks muudatuste esitamise tähtajaks 11. märts. Põhiseadust muutva eelnõu kolmas lugemine, kus otsustatakse ka põhiseaduse muutmise viis, saab toimuda, kui teisest lugemisest on möödunud vähemalt kuu aega.

Riigikogu 61 liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE) kohaselt saavad kohalike volikogude valimistel osaleda Eesti kodanikud ja kodakondsuseta elanikud, samuti ELi ja NATO riikide kodanikud. Praegu saavad lisaks Eesti ja ELi kodanikele kohalikel valimistel osaleda ka Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad välismaalased, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiv elukoht asub vastavas vallas või linnas. Esimese lugemise läbis eelnõu 20. novembril.