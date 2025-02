Politico: Euroopa riigid kavandavad Vene varilaevastiku aluste arestimist Läänemerel

Kaalutavate ettepanekute hulgas on Politico teatel rahvusvahelise õiguse kasutamine laevade arestimiseks keskkonnaga seotud või piraatluspõhjustel, rääkisid anonüümseks jäänud allikad. Kui see ei õnnestu, võivad riigid kehtestada laevade arestimiseks väljaspool territoriaalvesi ühiselt uued seadused.

„Ligi 50% sanktsioneeritud kaubandusest kulgeb Soome lahe kaudu,“ ütles välisminister Margus Tsahkna Politicole. „On keskkonnaohud, on meie veealuse infrastruktuuri vastased rünnakud. Nüüd on küsimus /.../ mida me saame nende laevadega teha. Me ei saa kogu merd blokeerida, aga me saame rohkem kontrollida. /.../ On palju võimalusi.“