VAATA | Uus profitasemel kodukeemia teeb koristamise lihtsamaks kui kunagi varem

Efeco üldpuhastusvahend on just see, mida igapäevaseks koristamiseks vaja läheb. See eemaldab mustuse igat tüüpi vett taluvatelt pindadelt – olgu need seinad, lauad või põrandad. Tänu lõhna- ja värvainevabale koostisele ning Eesti Allergialiidu tunnustusele sobib see ideaalselt ka allergikutele ja tundliku nahaga inimestele. See on koristusvahend, mille puhul võid kindel olla, et see on ohutu nii sinu perele kui ka kodu pindadele.