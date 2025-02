Sri Lanka minister süüdistas üleriigilises elektrikatkestuses ahvi

Elektrikatkestus algas kohaliku aja järgi eile kella 11 ajal. Võimud teatasid, et elektrivarustuse taastamine võib võtta mõne tunni. Paljud olid sunnitud kasutama generaatorit.

Täna kirjutas leht, et insenerid on juba aastaid järjestikuseid valitsusi hoiatanud, et elektrivõrku tuleb uuendada, sest vastasel juhul hakkab tekkima sagedasi elektrikatkestusi.