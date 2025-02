Trumpi riikliku julgeoleku nõunik: eurooplased peavad Ukraina konflikti enda kanda võtma

„Me peame need kulutused tagasi saama. Selleks saavad meist ukrainlastega partnerid: meie saame nende loodusvarasid, naftat ja gaasi ning nemad ostavad meie oma,“ ütles Waltz telekanali NBC saates „Meet the Press“. „Need vestlused toimuvad sel nädalal. Ja ma arvan, et aluspõhimõte on siin see, et eurooplased peavad selle konflikti edaspidi enda kanda võtma. President Trump kavatseb selle lõpetada. Ja julgeolekugarantiid on edaspidi seotud otse eurooplastega.“