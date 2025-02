VIDEO | „Me oleme vestlusi pidanud.“ Trump keeldus Putiniga suhtlemise üksikasjadest rääkimast

„Mul on see olnud. Ütleme lihtsalt, et mul on see olnud... Ja ma ootan veel palju vestlusi. Me peame selle sõja lõpetatud saama. Kui me räägime, ei taha ma teile nendest vestlustest rääkida. Ma usun, et me liigume edasi. Me tahame Ukraina-Vene sõja peatada,“ ütles Trump.