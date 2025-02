Soome piirivalve lennukid tankeriõnnetuse järel Soome lahel naftareostust ei avastanud

Soome peaminister Petteri Orpo teatas varem X-is, et Soome jälgib uudiseid tähelepanelikult ja on suurendanud naftatõrjevalmisolekut.

„Saatsime Venemaa võimudele informatsioonipäringu veidi pärast kella 12 ja ootame sellele vastust. Praegusel hetkel ei ole meil tankeri olukorrast muid andmeid kui see, mida Venemaa meedias on avaldatud,“ ütles Sulander eile kella 16 paiku Ylele.

Yle küsis veel kella 20.30 ajal merepiirivalve juhtimiskeskusest, kas informatsioonipäringule on Venemaalt vastatud. Juhtimiskeskus vastas, et ei ole midagi uut teada anda.

Tanker on Antigua ja Barbuda lipu all. See on 274 meetrit pikk ja 50 meetrit lai.