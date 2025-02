Iisraeli armee jätkab vaherahuleppe täitmist ja lahkus Gazat poolitavast koridorist

false

Pühapäeva hommikul tehtud avalduses mõistis Saudi Araabia välisministeerium uuesti hukka Donald Trumpi ettepaneku Gaza elanikest tühjendamise kohta, ilma et teates oleks Trumpi idee autorina nimetatud. Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule adresseeritud kriitikas väitis Saudi Araabia, et selliste avalduste eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale Iisraeli okupatsioonilt ja etniliselt puhastuselt.