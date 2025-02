Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin: välistame koalitsiooni Kõlvarti juhitud Keskerakonnaga

Jaanuarikuise küsitluse järgi on Eesti 200 toetus Tallinnas neli protsenti. See on napp, kuid Jašin kinnitas Delfile siiski, et ühegi teise erakonnaga E200 liituda ei plaani. „Ma välistan ühinemise,“ märkis ta.

Kes sügisel pealinnas KOV valimised võidab? Jašin tõdes, et kõige suurem toetus on praegu Keskerakonnal. „Aga olgem ausad, see on ju päris suur sündmus, mille riigikohtu otsus põhjustas,“ sõnas Jašin. Ta tõi välja ka vaidluse põhiseaduse üle, mille tulemusel selgub, kas ja kellelt valimisõigus võetakse.

Korruptsioonisüüdistused on ka põhjus, miks E200 Kõlvarti juhitud Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni ei moodusta, tõotas Jašin. Ühegi teise erakonna välistamise üle Jašini sõnul arutatud ei ole.

Juhul, kui Vene kodanikelt ja kodakondsuseta elanikelt siiski valimisõigus ära võetakse, langeb Keskerakond tõenäoliselt liidrirollist. Sel juhul on Jašini sõnul võiduvõimalus nii Reformierakonnal, sotsidel kui ka Isamaal. „Kuigi hoolimata hiigelsuurest populismist, mis on Isamaale üle Eesti edu toonud, on nende toetus Tallinnas kaks või kolm korda madalam,“ märkis Jašin.

Täna kinnitati ametisse ka Tallinna piirkondlike osakondade uued juhid. Eesti 200 Kesklinna osakonna juhina alustab tööd Tallinna ettevõtluse abilinnapea Margot Roose. Põhja-Tallinna osakonna juhina alustab haridusjuht Indrek Lillemägi. Haabersti osakonna juhiks valiti perearstikeskuse looja ja arst Diana Ingerainen. Pirita osakonda hakkab juhtima Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Kristiine osakonna juhiks valiti Tallinna linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees ja liikuvusekspert Joel Jesse. Mustamäe osakonna juhiks valiti energeetikaekspert Kaspar Kasepõld. Nõmme osakonda hakkab juhtima jurist Ivo Kappet. Lasnamäe osakonna esimeheks kinnitati Tallinna hariduse abilinnapea Aleksei Jašin.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada