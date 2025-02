Prantsusmaa uurib, kas Elon Muski portaal X manipuleerib seadusevastaselt kasutajate uudisvoogu

Prokuratuuri teatel said nad avalduse president Emmanuel Macroni parteisse kuuluvalt parlamendiliikmelt, kelle hinnangul võidakse X-i algoritme kasutada äärmusliku sisu propageerimiseks. Teoreetiliselt peaksid portaalid EL-i reeglite järgi tegelema äärmusliku sisu kõrvaldamise, mitte võimendamisega. Lisaks sätestab Prantsuse karistusseadustik, et suurte platvormide automaatse andmetöötluse algoritmid peavad ka tegelikult toimima automaatselt ja nendega manipuleerimine on karistatav.