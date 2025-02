Võrdse kohtlemise seaduse eelnõu on ministeeriumi sahtlisse peidetud

„Võrdsete võimaluste seadus jõudis Eesti õigusesse siis, kui Eestil oli vaja üle võtta Euroopa Liidu võrdse kohtlemise direktiiv,“ rääkis justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ERR-ile . Küsimus on selles, kuidas ühendada soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus. Seaduseelnõu koostas algselt majandus-ja kommunikatsiooniministeerium. Möödunud kevadel saadeti see kooskõlastusringile, ent terava kriitika tõttu jäi esialgne versioon soiku ning kahe seaduse ühendamise võttis enda peale justiitsministeerium.

Jaanuari lõpus saatis võrdse kohtlemise volinik Christian Veske minister Liisa Pakostale teabenõude, kus märkis, et soovib seadusloome protsessi kaasatud olla. „Arvestades, et võimalikud seadusemuudatused, sh direktiivide ülevõtmine, mõjutavad olulisel määral võrdõigusvoliniku tööd, on volinikul õigustatud ootus, et asutus oleks kaasatud võimalikesse protsessidesse enne laiemat avalikku kaasamisprotsessi. Sellest tulenevalt soovin tutvuda Sorainen AS-ilt tellitud tööga,“ kirjutas Veske teabenõudes.