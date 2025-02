USA kohtud üritavad Muski verinoorte alluvate võimu piirata. Musk on sekkumise üle pahane

Esialgu ei ole selge, kas korraldust täidetakse. Maksesüsteemis on info kõigi ameeriklaste maksutagastuste ning sotsiaaltoetuste kohta, samuti kõigi riigiametnike, sealhulgas julgeoleku- ja luuretöötajate palgaandmed. New Yorgi lõuna ringkonna kohtunik Paul Englamayer märkis otsuses, et ametnike tegevuse tõttu võib lekkida tundlikku ja konfidentsiaalset infot. Otsus oli vastuseks 19 ringkonnaprokuröri ühisele taotlusele, kus nõuti DOGE´i nõunike juurdepääsu piiramist.